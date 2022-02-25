انتهاء المرحلة الاولى من تاهيل مدينة الحضر الاثرية

اقيم اليوم حفل الانتهاء من المرحلة الاولى لتأهيل موقع مدينة الحضر الاثرية من قبل البعثة الايطالية المتمثلة بمنظمة (ISMEO ) في اطار مشروع الاسعاف الاولي الممول من منظمة اليف منذ عام ٢٠٢٠ ولغاية ٢٠٢٢ وعلى مدار عدة مواسم عمل.

وقال علي شلغم مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاعمال شملت تأهيل مقر البعثة بشكل كامل ورفع كميات كبيرة من الانقاض والمخلفات الحربية من حارة المعابد الرئيسية مع اعادة صيانة وتركيب (١٠) قطع اثرية مختلفة لواجهات المعابد والجدران الرئيسية مع عمل قاعدة بيانات متكاملة لاكثر من (١٣٠٠)جزء لقطع اثرية مختلفة الاحجام منها الكبيرة والصغيرة والمتوسطة". واشار شلغم الى ان "الاعمال شملت ايضا عمل مسح كامل لمنطقة حارة المعابد باستخدام جهاز (ليزر سكان)". يذكر ان مفتشية اثار وتراث نينوى اقامت احتفالية في مقر مدينة الحضر الاثرية تخللها العديد من الفعاليات الثقافية والكلمات القيمة التي القيت من قبل السادة الحضور وتوزيع بعض الهدايا التذكارية.

