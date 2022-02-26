رامي صبري يضع أصالة في موقف محرج (صورة)

بتعليق بسيط على منشور لزميلها الفنان المصري رامي صبري، وضعت الفنانة السورية أصالة نفسها في موقف لا تُحسد عليه.



في التفاصيل تصدرت أصالة الترند بعد أن علقت على منشور تشويقي نشره الفنان رامي صبري حمس فيه متابعيه لطرحه أغنية جديدة قريباً وكتب: "أغنية مع نفسي ستطرح غدا الساعة الخامسة على يوتيوب وكل التطبيقات!"