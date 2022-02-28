الرئيس المصري يهاجم فيلم "الزعيم"... والأخير يزفّ خبرًا سارًّا!

في خطوة مفاجئة، هاجم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أحد أشهر أفلام الممثل عادل إمام، متّهمًا إياه بمواجهة الدولة وتصويرها في شكل خصم.





وفي كلمة ألقاها في افتتاح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اعتبر السيسي أن فيلم "الإرهاب والكباب" الذي أدى بطولته الزعيم جعل من "البلد خصما"، عوض أن تكون "السلبيات" هي الخصم.

لم يردّ الزعيم بعد على كلام السيسي الصادر منذ ساعات. إلا أنّ الحدث الأبرز أعلنه شقيقه المنتج عصام إمام.

"جعل البلد خِصم مش السلبيات".. الرئيس السيسي يعلق على فيلم الإرهاب والكباب🇪🇬🇪🇬#TeNTV pic.twitter.com/mx9bsrwbrS — TeN TV (@TeNTVEG) February 28, 2022

فبعد طول انتظار الجمهور الكبير لأشهر الممثلين في "أم الدنيا"، كشف إمام في مداخلة تلفزيونية عن التحضير لفيلم جديد من إنتاجه بعنوان "الواد وأبوه"، يجمع الزعيم بابنه الأصغر الممثل محمد إمام، ومن إخراج ابنه رامي إمام.



أمّا عن توقيت رؤية العمل النور، فأكد إمام أنهم "ليسوا في عجلة من أمرهم لتقديم الفيلم في وقت محدد كموسم عيد الفطر المقبل مثلا، خصوصًا أن حكايته وفكرته لا تزال قيد التطوير، من خلال جلسات يومية مع الزعيم".



يأتي ذلك بعد ساعات على انتشار أنباء عن وفاة الممثل المصري الشهير، الامر الذي أزعج عائلته وشقيقه عصام الذي طمأن الناس إلى أن " الزعيم بصحة جيدة". وقال:" كفاية ترويج للشائعات بدون تحري الدقة، أنا فعلًا مش عارف أعمل ايه تاني".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها إشاعات حول وفاة الزعيم، الأمر الذي اضطره في آذار 2020 ليخرج بنفسه وينفي هذه الأخبار متسائلًا: "لماذا ترغبون في موتي". فبعد طول انتظار الجمهور الكبير لأشهر الممثلين في "أم الدنيا"، كشف إمام في مداخلة تلفزيونية عن التحضير لفيلم جديد من إنتاجه بعنوان "الواد وأبوه"، يجمع الزعيم بابنه الأصغر الممثل محمد إمام، ومن إخراج ابنه رامي إمام.أمّا عن توقيت رؤية العمل النور، فأكد إمام أنهم "ليسوا في عجلة من أمرهم لتقديم الفيلم في وقت محدد كموسم عيد الفطر المقبل مثلا، خصوصًا أن حكايته وفكرته لا تزال قيد التطوير، من خلال جلسات يومية مع الزعيم".يأتي ذلك بعد ساعات على انتشار أنباء عن وفاة الممثل المصري الشهير، الامر الذي أزعج عائلته وشقيقه عصام الذي طمأن الناس إلى أن " الزعيم بصحة جيدة". وقال:" كفاية ترويج للشائعات بدون تحري الدقة، أنا فعلًا مش عارف أعمل ايه تاني".وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها إشاعات حول وفاة الزعيم، الأمر الذي اضطره في آذار 2020 ليخرج بنفسه وينفي هذه الأخبار متسائلًا: "لماذا ترغبون في موتي".

وسبق لشقيقه عصام أن أكد في تصريحات صحافية سابقة أن "الزعيم بخير وصحته على ما يرام، ولم يغادر منزله، ويقضي أوقاته باللعب مع أحفاده ويستمتع معهم بهذه الأوقات، ويقرأ ما هو جديد".

يذكر أن محمّد إمام شارك في فيلم "حنفي الأبهة" لوالده عام 1990.

وبدأت شهرته من خلال مشاركته والده في فيلم "عمارة يعقوبيان" عام 2006، و"حسن ومرقص" عام 2008.

هذا وشارك محمد في عملين تليفزيونين وهما "فرقة ناجي عطاالله" عام 2012، و"صاحب السعاد" عام 2014.

ولاقت هذه الأعمال نجاحًا كبيرًا. فهل ينطبق الامر نفسه على العمل الجديد؟





