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أقوى ثلاث نساء عربيات.. إليكم التفاصيل (صور)

فن وثقافة

2022-03-01 | 03:36
أقوى ثلاث نساء عربيات.. إليكم التفاصيل (صور)
1,326 مشاهدة

بعد تشويق من حساب "فوغ العربية" على "إنستغرام" والذي يتعلق بالكشف عن هوية 3 سيدات ارتقينّ بالعالم العربي إلى العالمية، كشفت المجلة وبالتزامن مع انطلاق الإحتفالات بعيدها السنوي الخامس عن غلافها الذي تصدّرته كل من نادين نجيم، هدى قطان، وأمينة معادي، واللواتي يقدمن جميعًا "رمزًا قويًا للمرأة العربية العصرية".

نادين نجيم تركز على الإيجابية

نادين نجيم وفي حوارها مع المجلة قالت أنها "تعلمت من بعد ما حصل معها جراء انفجار بيروت ألا تتشبث بالأشياء الصغيرة بعد الآن، وأن تقدر ما هو مهم بالفعل".

وأضافت "تثبت الإيجابية أنّ الحياة ستبقى جميلة، وستمضي أيًا كانت الصعوبات التي يمر بها الإنسان".

وكشفت أيضًا أنه رغم غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل، فإنها تستعد لإطلاق علامتها لمستحضرات التجميل بعد طول انتظار.

هدى قطان تروي قصة نجاحها

هدى قطان تروي قصتها عندما اقترضت من شقيقتها 6000 دولار أمريكي لتطلق رموشًا اصطناعية من مطبخها، إلى أن أصبحت الآن تتربع على عرش إمبراطورية تجميل تحطم الأرقام القياسية.

أمينة معادي " صعدتُ من الصفر إلى المئة"

أمينة معادي وبوصفها مصممة الأحذية الأكثر طلبًا في العالم، حيث شوهدت أحذيتها تزيّن أقدام كل النجمات، من عائلة الكارداشيان إلى ريهانا، كشفت عن خسائر كثيرة تعرضت لها، ولكنها بالمقابل أحاطت نفسها بمجموعة مترابطة من المقربين، مضيفة "إن الله يختبرك لحكمة ما، وهذه هي نظرتي للحياة. صعدتُ من الصفر إلى المئة بسرعة شديدة، ولكني لا أحمل ضغينة لأحد".
 
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