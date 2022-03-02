انتحار ممثلة إيرانية بارزة

وقالت الهيئة إن "الممثلة السينمائية البارزة، زهراء فكور صبور، توفيت، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، انتحارا عن عمر ناهز 43 عاما"، مشيرة إلى أنه "وفق المعلومات المتوفرة فإن المملثة زهراء، تناولت حبوبا أدت لوفاتها على الفور".ونقلت الهيئة أن "الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ الممثلة بعد نقلها إلى المستشفى بطهران في وقت متأخر من الليلة الماضية".وكان أول عمل تمثيلي للفنانة الإيرانية، زهراء فكور صبور، في عام 1998 عندما أدت دورا في المسلسل التلفزيوني "روزجار جوفاني وشهرته".