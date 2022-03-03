تعاونٌ ثنائي بين دار المخطوطات العراقية والمكتبة الوطنية الفرنسية

وقالت الدار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الجانبان استعرضا العلاقات التاريخية بين البلدين ، مع تأكيد الرغبة بالتعاون الثقافي ، ولاسيما في مجال تقديم الخبرات والتجارب في العناية بالمخطوطات ، وإدراة المكتبات ، والتأليف والطباعة والنشر.واضاف أن "الاجتماع هو الأول من نوعه مع المكتبة الوطنية الفرنسية ، التي تُعدُّ من الخزائن العالمية ، للمصادر والمراجع والمخطوطات في العالم ، وهي من أكبر المكتبات الدولية التي توفِّر للباحثين من أنحاء العالم كافة خدماتٍ متنوعة ، بما حوت من قاعاتِ مطالعة فخمة ، ووسائل اتصال حديثة ، وكتب ومصنفات بلغاتٍ عديدة ، في مبانٍ عريقة ، تعود للقرن الرابع عشر الميلادي".واشار البيان الى ان "الاجتماع الذي حضره وفدٌ من السفارة العراقية في باريس ، تم فيه التعريف بدار المخطوطات العراقية ، وفعالياتها الأخيرة ، من وضع حجر الأساس للمبنى الجديد ، وتوفير الأجهزة الرقمية للفهرسة والتصوير ، والاتجاه نحو رقمية المخطوط ، وإبرام مذكرات التعاون مع دول عربية وأجنبية ، فضلاً عن الإسهام بخدمة الباحثين والمحققين ، بتوفير المصوَّرات عن المخطوطات على وفق ضوابط معتمدة".واوضح البيان "رغبة دار المخطوطات باستكمال مذكرة التعاون مع المكتبة الوطنية الفرنسية ، التي كانت قد أُعدَّت قبل مدة ، بعد أن تفاهم الجانبان على إعادة النظر في بعض بنودها الواردة ، والذهاب لأفضل صيغة عمل بين الطرفين".وأكد على "اهتمام دار المخطوطات اليوم ، بزيادة التدريب للعاملين ، عبر المؤسسات العالمية المحترفة في هذا المجال ، واقتناء الأجهزة الحديثة ، المستعملة في عمليات الصيانة والترميم والتصوير والحفظ".ومن جانبها أكدت مديرةُ المكتبة استعداد الإدارة وأقسامها المتعددة ، "إلى العمل مع دار المخطوطات ، وأبرام مذكرة التعاون ، بما يلائم الضوابط القانونية ، مع الاتفاق على تقديم مشروع لرقمنة المخطوطات وأرشفتها للحفاظ عليها حاضراً ومستقبلا".هذا وتجوَّل مدير الدار بصحبة الوفد المرافق ، في أروقة المكتبة الوطنية الفرنسية ، واطلع على قاعاتها وأنظمة العمل فيها ، مع زيارة مكتبة المخطوطات والنظر في المخطوطات العربية المتوافرة ، ومنها مخطوطة للقرآن الكريم تنسب إلى القرن الخامس الهجري مكتوبة ببغداد ، ومخطوطة لمقامات الحريري المتضمِّنة لوحاتٍ برسم الواسطي ، ونسخة من كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي المتوفى (460 هجرية) بخط يحيى بن أحمد بن الحسين الحلي من القرنالخامس الهجري".