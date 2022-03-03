Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تحذير أممي من "مجاعة" في الشرق الأوسط والعالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تعاونٌ ثنائي بين دار المخطوطات العراقية والمكتبة الوطنية الفرنسية

فن وثقافة

2022-03-03 | 08:17
تعاونٌ ثنائي بين دار المخطوطات العراقية والمكتبة الوطنية الفرنسية
المصدر:
السومرية
158 مشاهدة

بحث مدير عام دار المخطوطات العراقية الدكتور أحمد كريم العلياوي مع مديرة المكتبة الوطنية الفرنسية لاورا اينجل ومديرة العلاقات الخارجية بالمكتبة اوفيلي رامون العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقالت الدار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الجانبان استعرضا العلاقات التاريخية بين البلدين ، مع تأكيد الرغبة بالتعاون الثقافي ، ولاسيما في مجال تقديم الخبرات والتجارب في العناية بالمخطوطات ، وإدراة المكتبات ، والتأليف والطباعة والنشر.

واضاف أن "الاجتماع هو الأول من نوعه مع المكتبة الوطنية الفرنسية ، التي تُعدُّ من الخزائن العالمية ، للمصادر والمراجع والمخطوطات في العالم ، وهي من أكبر المكتبات الدولية التي توفِّر للباحثين من أنحاء العالم كافة خدماتٍ متنوعة ، بما حوت من قاعاتِ مطالعة فخمة ، ووسائل اتصال حديثة ، وكتب ومصنفات بلغاتٍ عديدة ، في مبانٍ عريقة ، تعود للقرن الرابع عشر الميلادي".

واشار البيان الى ان "الاجتماع الذي حضره وفدٌ من السفارة العراقية في باريس ، تم فيه التعريف بدار المخطوطات العراقية ، وفعالياتها الأخيرة ، من وضع حجر الأساس للمبنى الجديد ، وتوفير الأجهزة الرقمية للفهرسة والتصوير ، والاتجاه نحو رقمية المخطوط ، وإبرام مذكرات التعاون مع دول عربية وأجنبية ، فضلاً عن الإسهام بخدمة الباحثين والمحققين ، بتوفير المصوَّرات عن المخطوطات على وفق ضوابط معتمدة".

واوضح البيان "رغبة دار المخطوطات باستكمال مذكرة التعاون مع المكتبة الوطنية الفرنسية ، التي كانت قد أُعدَّت قبل مدة ، بعد أن تفاهم الجانبان على إعادة النظر في بعض بنودها الواردة ، والذهاب لأفضل صيغة عمل بين الطرفين".

وأكد على "اهتمام دار المخطوطات اليوم ، بزيادة التدريب للعاملين ، عبر المؤسسات العالمية المحترفة في هذا المجال ، واقتناء الأجهزة الحديثة ، المستعملة في عمليات الصيانة والترميم والتصوير والحفظ".

ومن جانبها أكدت مديرةُ المكتبة استعداد الإدارة وأقسامها المتعددة ، "إلى العمل مع دار المخطوطات ، وأبرام مذكرة التعاون ، بما يلائم الضوابط القانونية ، مع الاتفاق على تقديم مشروع لرقمنة المخطوطات وأرشفتها للحفاظ عليها حاضراً ومستقبلا".

هذا وتجوَّل مدير الدار بصحبة الوفد المرافق ، في أروقة المكتبة الوطنية الفرنسية ، واطلع على قاعاتها وأنظمة العمل فيها ، مع زيارة مكتبة المخطوطات والنظر في المخطوطات العربية المتوافرة ، ومنها مخطوطة للقرآن الكريم تنسب إلى القرن الخامس الهجري مكتوبة ببغداد ، ومخطوطة لمقامات الحريري المتضمِّنة لوحاتٍ برسم الواسطي ، ونسخة من كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي المتوفى (460 هجرية) بخط يحيى بن أحمد بن الحسين الحلي من القرنالخامس الهجري".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:33 | 2022-03-03 13:33
13:11 | 2022-03-03 13:11
12:50 | 2022-03-03 12:50
المزيد
اعلان
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.