بعد تعليق حفلاتها في الغرب.. فنانة الأوبرا العالمية تغني في روسيا

صرح بذلك المتحدث الرسمي لآنا نيتريبكو في روسيا، ماكسيم بيرين.وقال بيرين ،إن "الحفلات الموسيقية يخطط لإجرائها في مسرح البولشوي في موسكو وفي مسارح أخرى".يذكر أن إدارة مسرح "أوبرا بايرن" الألماني كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها تعلّق التعاون مع المغنية الروسية، آنا نيتريبكو على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا. أما مسرح لاسكالا فأعلن يوم 1 مارس أن نيتريبكو لن تشارك في أوبرا " أدريانا ليكوفرير" المخطط لعرضها في مارس الجاري.فيما قال المتحدث باسم نيتريبكو إن "تعليق عروضها تحقق بمبادرة من المغنية نفسها التي أعلنت أن الوقت غير ملائم الآن للأداء والموسيقى. فيما انتقدت المغنية محاولات يقوم بها البعض لمنع الفنانين من التعبير عن آرائهم".