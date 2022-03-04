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خلاف بين دنيا سمير غانم وهشام جلال؟

فن وثقافة

2022-03-04 | 07:00
خلاف بين دنيا سمير غانم وهشام جلال؟
1,071 مشاهدة

أحدثت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ألغت متابعة الفنان هشام جمال، منتج مسلسلها الجديد "عالم موازي".

وتساءل متابعيها إذا كان هناك خلاف مع جمال الذي عملت معه غانم في أعمال عدّة خلال السنوت الماضية.

تأتي خطوة غانم بعد خروج مسلسلها "عالم موازي" من السباق الرمضاني لهذه السنة لعدم انتهاء التصوير بسبب إصابة فريق العمل بفيروس كورونا وبسبب وفاة والدي الممثلة الشهيرة، سمير غانم ودلال عبد العزيز.
 وتجدر الإشارة إلى أن غانم أكدت عودتها إلى التصوير، ليأتي خبر عدم عرض المسلسل صادمًا للجمهور.
وسيعرض بدلًا منه مسلسل "في بيتنا روبوت 2"، وهو المسلسل الذي ينتجه هشام جمال أيضا.  ويبدو أن قرار المنتج المصري بتأجيل عرض المسلسل تسبب في غضب الفنانة دنيا سمير غانم التي قامت بخطوة إلغاء متابعته.
ونشرت غانم صورة على حسابها عبر "انستغرام" معلّقة عليها بـ: "تأكد من أن كل شخص في قاربك يجدف ولا يحفر ثقوبًا عندما لا تشاهد". وهو الأمر الذي اعتبره متابعوها رسالة تلميح إلى الأزمة بينها وبين هاشم.
 
 
يذكر أن "عالم موازي" يتألف من 15 حلقة ويدور في إطار كوميدي ويجمع كلاً من عمرو وهبة، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا. بهذه الخطوة، تكون دنيا قد إلتحقت بزميلتها منى زكي التي أعلنت اخيرًا عن خروجها من السباق الرمضاني أيضًا.

وفي وقت سابق، شاركت غانم المتابعين بفقرة أسئلة عبر خاصية الستوري على انستغرام كشفت خلالها أنها ترغب في أن تمثل في عمل تاريخي لمصر تكون أحداثه في العصر القديم، مضيفةً أنها لم تفكر في مسألة قبول الظهور في عمل يتم تصويره خارج  بلادها قائلة بشكل كوميدي: "مفكرتش بصراحة بس ييجوا يصوروا هنا أحسن".

وفي سياق منفصل، شاركت غانم، محبيها ومتابعيها، بصورة عائلية برفقة والديها 
وعلقت عليها بالقول: "يا رب ارحمهما واسعدهما".
 
وعاودت الممثلة الشهيرة نشاطها، فكان الظهور الأوّل لها بعد وفاة والديها  في مهرجان "Joy Award" في الرياض. إلى ذلك، ظهرت في الفترة الماضية في مناسبات مختلفة أبرزها حفل انطلاق برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب. كذلك، حرصت الفنانة المصرية على حضور جنازة الفنانة الراحلة جالا فهمي، وكانت من النجوم الذين حضروا العرض الخاص لفيلم "حامل اللقب" للفنان هشام ماجد والذي عرض في شهر شباط المنصرم وشهد عرضه الخاص حضور عدد كبير من نجوم الفن.

 
 
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