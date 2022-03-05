حمادة هلال يتهم تامر حسني بالتعدي على أغنيته (فيديو)

وقال هلال في لقائه مع برنامج "حبر سري" إنه بذل جهداً كبيراً في التحضير لهذه الأغنية لمدة قرابتها ستة أشهر، لكنه انشغل بمرض والدته، لينصدم بعدها انها أطلقت بواسطة تامر حسني.وأضاف: "كلمت القائمين على الأغنية وقولت لهم يا جماعة دي غنوتي وبتاعتي وحقي، كنت ممكن أنزلها تاني يوم على السوشال ميديا، قولت لا، ويا رب أنت اللي عالم، وعملت أغنية أشرب شاي وتوفقت بيها".يذكر أن أغنية "عيش بشوقك" من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع بلال سرور وهاني محروس، وغناء تامر حسني، وقد حققت نسبة مشاهدة عالية عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.