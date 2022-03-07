أغلى 5 رموز قابلة للاستبدال NFT بيعت عام 2021

نقلًا عن مجلّة فوربز، العدد 128ـ آذار 2022، شهد سوق الرموز غير قابلة للاستبدال الذي لا يزال حديث العهد، تزايدًا في انتشاره عام 2021 محقّقًا أكثر من 23 مليار دولار أميركي في حجم التداول بما يتجاوز 100 مليون دولار سجلها قبل عام، وفقًا للبيانات التي نشرتها شركة تحليلات بلوكشين (DappRadar).







في ما يلي 5 من الرموز غير القابلة للاستبدال الأعلى قيمة التي بيعت بملايين العملات المشفّرة: كذلك، ارتفع عدد المحافظ الفردية النشطة في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال على أساس يومي، من 5 آلاف في بداية العام إلى حوالي 140 ألف محفظة في نهاية العام، بناءً على تقديرات (DappRadar) التي تتخذ من ليتوانيا مقرًّا لها.في ما يلي 5 من الرموز غير القابلة للاستبدال الأعلى قيمة التي بيعت بملايين العملات المشفّرة:

The Merge

بيع الرمز غير القابل للاستبدال للعمل الفني الذي صمّمه الفنان الرقمي باك في كانون الأوّل 2021 مقابل 91.8 مليون دولار، عبر منصّة المزادات الفنية الرقمية (Nifty Gateway)، مسجّلًا الرقم القياسي العالمي لبيع الرموز غير القابلة للاستبدال. وقد استمر بيع الرمز لمدّة يومين بين 2 و4 كانون الأول 2021 وخلال ذلك الوقت أنفق 28983 شخصًا من هواة جمع الرموز غير القابلة للاستبدال 91 806 519 دولارًا لشراء 686 312 وحدة من القطع المجزّأةمن عمل The Merge.



ويحتوي الرمز على آلية مدمجة تسمح بتكامل أجزاء من كتلة العمل الفني في السوق الثانوية مما يقلل العدد الإجمالي للرموز الفردية غير القابلة للاستبدال بمرور الوقت بينما تظلّ كتلة وحدات العمل الكلية ثابتة.

Everyday’s- The first 5000 days

اشتهر الفنان الأميركي مايك وينكلمان المعروف بـ Beeple في آذار 2021 عند بيعه الرموز غير القابلة للاستبدال Everyday’s-The first 5000 days مقابل 69.3 مليون دولار عبر مزاد في دار كريستيز.



وقد بدأ وينكلمان عمله الفني التجميعي المكوّن من 5 آلاف صورة عام 2007 وأنهاه عام 2020. ثمّ اشترى العمل الفني الرقمي مؤسس صندوق الرموز غير القابلة للاستبدال (Metapurse). وكانت القطعة أول رمز غير قابل للاستبدال تبيعه دار المزادات. كذلك، كانت المرّة الأولى التي وافقت فيها على قبول الدفع بعملة إثيريوم، ثاني أكبر عمل مشفّرة في العلم من حيث القيمة السوقية، متجاوزًا الرقم القياسي السابق Beeple عندما باع مقطع فيديو مدته 10 ثوان مقابل 6.6 مليون دولار.

Human One

في تشرين الثاني 2021، حقّق الرمز الذي صمّمه Beeple نحو 29 مليون دولار بما في ذلك رسوم دار المزادات. وقّد المشتري الذي شارك في المزاد عبد الانترنت من سويسرا، العطاء الفائز بقيمة 25 مليون دولار في دار كريستيز، أي بزيادة 10 ملايين دولار عن تقديرات المزاد البالغة 15 مليون دولار.



فيما يتمثل الرمز Human One في منحوتة ثلاثية الأبعاد بالحجم الطبيعي، مصنوعة من شاشات LED، وتعرض لقطات متكرّرة لشخص يرتدي بدلة فضاء فضيّة اللون ويمشي عبر خلفيات مستوحاة من الفضاء الخارجي مع قاعدة دوارة تظهر للمشاهد زوايا مختلفة.



Cryptopunk #7523