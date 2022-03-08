جورج وسوف على كرسي متحرك.. والجمهور قلق (فيديو)

أكتسح فيديو جديد للفنان جورج وسوف نشره عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، فاجأ فيه المتابعين بظهوره من على كرسي متحرك في أحد الشواطئ, حيث بدأ جمهوره ومحبوه يبحثون عن حالته الصحية, التف جمهوره حوله وهتفوا بلقبه "أبو وديع" داعين له بدوام الصحة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية.



وفي نهاية الفيديو وقف جورج وسوف ومازح جمهوره بالعصا محذرا من الاقتراب منه، ولعب الدي جي إحدى أغانيه خلال تواجده في المكان.

وكشفت مديرة أعمال وسوف أن حالته الصحية جيدة، وأنها لم تكن المرة الأولى التي يظهر بها على كرسي متحرك؛ إذ يعاني من فترة من مشاكل في القدم، ولكنه بخير.