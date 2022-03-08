برسائل الدعم والنصائح الملهمة.. الفنانات يحتفلن بيوم المرأة العالمي (صور)

اليوم العالمي للمرأة يحتفل به قطاع كبير من الجمهور في العالم والوطن العربي على وجه الخصوص، حيث حرصت كذلك عدد من نجمات الفن على التعبير عن مدى سعادتهن بهذا اليوم وفخرهن بكل امرأة في العالم، وذلك عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

نيللي كريم



من بين هؤلاء كانت النجمة نيللي كريم التي شاركت صورة لها من حفل زفافها على هشام عاشور، وظهرت فيها مع والدتها، وذلك عبر حسابها على فيسبوك، وعبرت نيللي عن مدى حبها الشديد لوالدتها، وعلقت على الصورة وقالت: "عيد مرأة سعيد لحبي اللانهائي"، ونالت تلك الصورة تفاعل وإعجاب قطاع كبير من النجوم.





النجمة اللبنانية إليسا من بين النجمات اللواتي احتفلن بهذا اليوم المميز، فنشرت تغريدة عبر حسابها على تويتر وكتبت فيها: "المرأة أكتر من يوم وأعظم من مناسبة.. هي كل الأمل والصمود والطاقة والحب والنجاح، وهي اللي بتغيّر معادلات وبتصنع بلاد. وقّفوا تمييز، وقّفوا عنف، وقّفوا تسلط، وخلي كل امرأة تاخد محلها بجرأة وثقة. كل عام والمرأة بخير". إليساالنجمة اللبنانية إليسا من بين النجمات اللواتي احتفلن بهذا اليوم المميز، فنشرت تغريدة عبر حسابها على تويتر وكتبت فيها: "المرأة أكتر من يوم وأعظم من مناسبة.. هي كل الأمل والصمود والطاقة والحب والنجاح، وهي اللي بتغيّر معادلات وبتصنع بلاد. وقّفوا تمييز، وقّفوا عنف، وقّفوا تسلط، وخلي كل امرأة تاخد محلها بجرأة وثقة. كل عام والمرأة بخير".

داليا البحيري



النجمة داليا البحيري هنأت النساء بيوم المرأة العالمي، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام مقطع فيديو يضم عدة صور لها من مناسبات مختلفة، وعلقت على الفيديو قائلة: "يوم سعيد للمرأة ، لجميع النساء الرائعات اللواتي يحتفلن بأنفسهن ويعرفن في أعماقهن أن لديكِ إيمانًا بتحريك الجبال.. فقط ثقِ بنفسك".





النجمة اللبنانية نجوى كرم هنأت نساء العالم بيوم المرأة العالمي، فنشرت تغريدة عبر تويتر كتبت فيها: "حيث تكون المرأة يكون المجتمع، فأكرِموها كي يرتقي المجتمع.. يوم المرأة العالمي".

نجوى كرمالنجمة اللبنانية نجوى كرم هنأت نساء العالم بيوم المرأة العالمي، فنشرت تغريدة عبر تويتر كتبت فيها: "حيث تكون المرأة يكون المجتمع، فأكرِموها كي يرتقي المجتمع.. يوم المرأة العالمي".

هيفاء وهبي



أما النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فقد شاركت المتابعين على تويتر وتحديدًا النساء منهن؛ بعدة نصائح فكتبت: "كوني امرأة لا تُهزم، قوية ومتفوقة ومحبوبة.. كوني السعادة لمن حولك، انتِ الحياة".