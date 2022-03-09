مجاناً.. حفل استثنائي يُحييه الثنائي العراقي الشهير في دبي

ونشرت "هميم" عبر خاصية "ستوري" في حسابها الرسمي على "إنستغرام" البوستر الرسمي للحفل وعلقت: "البرنس ماجد المهندس والنجمة أصيل هميم معاً في إكسبو دبي 2020، انضموا الينا في ليلة استثنائية لا تنسى للاستمتاع بالأداء المميز لأجمل أغانيهما على منصة اليوبيل يوم الثلاثاء 15 مارس".يذكر أن "ماجد المهندس" طرح مؤخراً ميني ألبوم بعنوان "أعطيني وقتاً"، بتوقيع الموسيقار طلال، وتضمن الألبوم 4 أغنيات، جميعها من ألحان الموسيقار طلال.أما "أصيل هميم" طرحت مؤخراً أغنية "أي أنت"، من كلمات "رامي العبودي"، ألحان "علي صابر"، توزيع "محب الراوي"، وإخراج "عمر جواد".