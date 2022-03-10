نادين نجيم تتحدث عن اختيار الادوار في أعمالها التمثيلية (فيديو)

وأوضحت نادين أنها "هي من تختار أدوارها بنفسها"، قائلة "أنا أؤمن أن الشخص الجميل جميل ولنركز على أشياء ثانية وأنا حينما أريد أن أبرز مفاتني هناك أماكن لذلك كالمجلات وجلسات التصوير تستطيع أن تظهر فيها، فهناك احترام لهذه المهنة، والجمهور يجب أن يشعر معك بالمشهد الذي تقدمه".وعلّقت نادين على مقولة كان قد وجهها لها غسان مسعود وهي بأن تكون "ممثلة نجمة وليس نجمة ممثلة" وبأن تعتمد على مهنيتها لا شكلها وقال لي نادين أنت تسيرين على الخطى الصحيح وتذكري بعد 20 سنة قولي انا عملت ممثلة نجمة وليس نجمة ممثلة" وفهمتها بسرعة هو أن أبقى نجمة بالتمثيل وينسوا أنني كنت ملكة جمال".وأضافت "أنا لم أدرس التمثيل بل درست ادارة أعمال وجلبت كتب من هوليوود وانغمست بهذا العالم".