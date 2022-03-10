رفع الإيقاف عن مطرب المهرجانات "عمر كمال"

وكَتَبَ كمال مُبدِياً سَعادته على رفع الإيقاف على صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا:"الحمد لله تم رفع الإيقاف عني من نقابة المهن الموسيقية ... شكراً لسيادة النقيب الأستاذ هاني شاكر ولأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين".فيما أعلن أيضاً مدير أعمال مطرب المهرجانات عمر كمال،"أمير سامي"، أن "نقابة الموسيقيين قررت رفع الإيقاف عنه، الذي اتخذه مجلس النقابة على إثر أزمته الأخيرة، بشأن إساءته للفنان هاني شاكر في مقطع فيديو، تم بثه على حسابه على فيسبوك".وعن تفاصيل التحقيق مع مطرب المهرجانات عمر كمال، التي جرت، مساء أمس، بمقر نقابة المهن الموسيقية، عقب عودته إلى مصر,حيث قَدّم عمر كمال اعتذاره إلى مجلس النقابة، والنقيب الفنان هاني شاكر، مؤكداً أنّه لم يَقصِد أي إهانة، وتَمّ رفع الإيقاف، وبدون توجيه أي إنذار له".