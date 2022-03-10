أفتتاح مراقبية اثار وتراث قضاء الاصلاح في ذي قار

وقال عبد الرزاق في بيان ورد للسومرية نيوز:أن "مفتشية آثار وتراث محافظة ذي قار، أفتتحت مراقبية لها في قضاء الأصلاح وذلك بالتعاون مع قائممقام القضاء"، مبينا انه "تم تكليف ألاثاري بارق الناصري مراقبا لها".وأضاف، أن "افتتاح الممثلية جاء لأهمية قضاء الأصلاح الذي يضم أكثر من 100 موقع أثري، موضحا بأن "المراقبية ستعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وحماية المواقع الأثرية في القضاء".