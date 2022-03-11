إجراء حملة لإزالة التجاوزات في مدينة نينوى الاثرية

أجرت مفتشية آثار وتراث نينوى مع مديرية بلدية الموصل قطاع نركال البلدي حملة لازالة التجاوزات الحاصلة على سور مدينة نينوى الأثرية ومحرماته.

وقال مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي عبيد شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحملة تأتي مكملة لعدة حملات سبقتها لغرض إزالة كافة التجاوزات الحاصلة على مدينة نينوى الأثرية".

بدوره، أوضح مفتش آثار وتراث محافظة نينوى خيرالدين احمد ناصر بان "حملات الإزالة مستمرة وبتوقيتاتها بعد توجيه الإنذارات للمتجاوزين".

وأضاف ناصر، ان "الحملة شملت مخزن للمواد الصحية ومخزن للسيراميك ومولد كهرباء والعديد من المسقفات والحدائق".