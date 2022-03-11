عرض أغنية نادرة للفنان سمير غانم لأول مرة منذ 40 عاما

وكشف الشاعر الكبير شوقي حجاب، تفاصيل أغنية سمير غانم النادرة، وسبب عدم إذاعتها، قائلا: "أنا وسمير غانم نسينا الأغنية، وكنا بنسجل حاجة تانية خالص الساعة 3 الفجر في استوديو بوسط البلد، ولقيته نازل من الأستوديو لأستوديو آخر في نفس العمارة".وأضاف حجاب، خلال اتصال هاتفي بالبرنامج: "كنا قاعدين نهزر فسمع الأغنية فقالي عاوز أغنيها، بس فاتت سنين ونسيناها، وكنت فاكرها من بعيد لبعيد".وأوضح أن الأغنية بها شقاوة وخفة ظل سمير غانم: "دة كان طلبه، وقالي ممكن أغنيها؟ قولتله يلا خش، قام داخل مغنيها، ولقيت الأغنية صدفة دلوقتي وأنا بقلب الشرايط عندي، وقولت أهديها لبناته".وأفاد بأن دنيا وإيمي سمير غانم ليس لديهما علم بهذه الأغنية، معقبا: "محدش كان يعرفها، ويمكن لو سمير عايش مكنش هياخد باله منها".