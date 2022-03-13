عمرو أديب يوجه رسالة مهمة لشيرين ويدعو الى هذا الأمر

بعد احيائها حفلاً في الكويت ليل الجمعة حيث ادت باقة من اجمل أغانيها، وبكت على المسرح متأثرة بكلمات احدى اغنياتها، توجه الاعلامي المصري عمرو اديب برسالة الى الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب التي تقطع بأزمة حسب تعبيره.
وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامجه عبر قناة MBC مصر: "شيرين ظهرت على المسرح بشكل مختلف، مرتديه ملابس مختلفة، وتعرضت للبكاء أكثر من مرة، مشيراً إلى أن شيرين محتاجة من يساعدها وأنا وكل الناس، وإن شاء الله تخرج من أزمتها.
وأكد عمرو أديب، على أنه لو هناك 10 مطربات في العالم مهمين، شيرين عبدالوهاب واحدة منهم، ولازم نحافظ عليها ونقف بجانبها، وبجانب أي إنسان عنده مشكلة.
من جانبها وجهت شيرين رسالة للجمهور خلال حفلها الغنائي في الكويت، قائلة: "وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركو وحشة وأنتو أغلى الناس".