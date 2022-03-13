وفد الاتحاد الاوروبي يزور مفتشية اثار وتراث نينوى (صور)

كشف مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي عبيد شلغم، عن زيارة بعثة الاتحاد الأوربي إلى مفتشية آثار وتراث برئاسة "آن مسكانين" وعضوية "سيلفيو ميليه" مستشار اقدم في حماية التراث العالمي.



وأوضح مفتش آثار وتراث نينوى خيرالدين احمد ناصرفي بيان ورد للسومرية نيوز، ان "زيارة الوفد شملت متحف الموصل الحضاري والجامع النوري والمأذنة الحدباء وبوابة أدد في مدينة نينوى الأثرية إضافة إلى مقر المفتشية".

وجرى خلال الزيارة اجتماعا موسعا حضره ممثلين عن منظمة اليونسكو العالمية ومديرية الوقف السني وتم التطرق في الاجتماع إلى العديد من الأمور ومنها الاتفاق على التعاون مستقبلا لفتح ورشة عمل من قبل الاتحاد الأوربي في مقر مفتشية آثار وتراث نينوى تهدف لنشر الوعي الثقافي التراثي في المجتمع .

وفي ختام الزيارة عبر الوفد عن ارتياحهم لما تقوم به مفتشية آثار وتراث نينوى من أعمال وتم تقديم درع البعثة للمفتشية.