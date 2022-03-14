القيصر يتشارك المسرح مع حفيدتيه! (فيديو)

ظهور لافت لحفيدتي قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، سناء وآية معه على المسرح.

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر على حسابه الرسمي على تطبيق انستغرام مقطع فيديو يجمعه مع حفيدتيه، ابنتي ابنه البكر وسام على المسرح خلال حفل أحياه في مدينة لوس أنجلس الأميركية.

ويظهر الفيديو الساهر وهو جالس على كرسي ويتشارك مع الفتاتين أداء أغنية "عيد العشاق" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي كان يصفق تصفيقًا حارًّا.



وكان الساهر أصيب في الاحتفال بدوار خلال غنائه على المسرح.

وانهالت تعليقات محبّي القيصر على هذا الفيديو إذ أثنوا على جمال الفتاتين الفاتن.وكان الساهر أصيب في الاحتفال بدوار خلال غنائه على المسرح.