باريس سان جيرمان يحرك 3 شكاوى ضد جماهيره

يبقى الصدام مستمرا بين إدارة نادي باريس سان جيرمان وجماهير الفريق بعد صدمة الخروج من دوري أبطال أوروبا.



وذكرت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن "إدارة بي إس جي قررت اتخاذ إجراءات قانونية وتقديم شكوى رسمية بشأن رسائل الكتابة على الجدران الموجودة في مقر تدريبات الفريق وملعب حديقة الأمراء".



وأضافت أن "النادي قرر في البداية عدم اتخاذ أي إجراء حتى العثور على رسائل معادية لإدارة باريس وملاكه القطريين مثل "باريس لن تكون قطرية أبدًا" أو "ليوناردو والخليفي، ابتعدا عن أراضينا"، كجزء من احتجاجات الجماهير في أعقاب الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد".

من جانبها، ذكرت صحيفة لو باريزيان أنه "سيتم تقديم ثلاث شكاوى منفصلة، واحدة تتعلق بالرسومات التي تم العثور عليها في مقر التدريب، واثنتان في حديقة الأمراء".