ممثلة مصرية تثير الجدل بتصريحات غريبة عن الرجال (فيديو)

وذكرت هيدي موقفاً لإحدى صديقاتها التي قالت إن زوجها أصبح عبئاً عليها وعلى الأطفال، بعد انتقاله للعمل في القاهرة، بعد سنوات أمضاها في العمل بمحافظة أخرى.

وأشارت إلى أن هذه الحالة قد تكون استثنائية، ولكن المشاكل تقع بين الزوجين حين تضع الأم قواعد للأطفال في المنزل، ويصرّ الأب على تغييرها"، لافتةً الى أن "ثلاثة أرباع الرجال لا يساعدون زوجاتهم في أعمال المنزل، بل يصبحون عقبة أمام ما تقوم به المرأة في المنزل بجانب مسؤولياتها العديدة، موضحةً أن "هناك دراسات أكدت هذا الأمر".وأضافت هيدي كرم أن "الرجل يكون أحياناً عبئاً صحياً ونفسياً على المرأة، وهو ما ردّ عليه الفنان سامح حسين مازحاً بالقول: "إنتوا اللي عبء على الراجل".