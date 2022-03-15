حسين فهمي رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي

وقال موقع "اليوم السابع" ان "وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، اصدرت قرارا بتولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظى".واضاف ان "عبد الدايم وجهت الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية استطاع خلالها تطوير المهرجان، وتمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست"، مشيرة أنه سوف يقام حفل خلال الأيام المقبلة في تقليدا جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي".