انتقادات حادّة لمطرب الراب "ويجز" بسبب إطلالته في "موسم الرياض" (صورة)

وحرص ويجز في الحفل على تقديم عدد من أشهر أغانيه، إلى جانب أغنيته الأخيرة "البخت" وسط تفاعل كبير من الجمهور.وكانت أغنية "البخت" قد احتلت المركز الأول على موقع "يوتيوب" بعد 15 يوماً على طرحها، حيث تخطّت حاجز الـ22 مليون مشاهَدة.وأثار ويجز جدلاً كبيراً حول فكرة الأغنية الحزينة التي تختلف عما قدّمه أخيراً، فرغم أن كلماتها وألحانها مبهجة، لكنها تحكي تجاربه الشخصية كما أكد في تصريحات سابقة.