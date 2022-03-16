رامي عياش يروي تفاصيل لقائه الاول بزوجته داليدا (فيديو)

روى الفنان اللبناني رامي عياش، تفاصيل اول لقاء جمعه بزوجته مصممة الازياء اللبنانية داليدا عياش.



وقال رامي خلال حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الممثلة المصرية اسعاد يونس: "أنا وزوجتي داليدا تعرفنا بالصدفة خلال غداء، وأحد أصدقائي أخبرني مسبقا بأنها من أكبر المعجبات بي، لكن عندما رأيتها قلت أنا من أكبر المعجبين بها بسبب جمالها وخجلها".

واضاف: "تعرفت عليها عندما كان عمرها 20 سنة وتزوجنا بعدها بعام واحد، وفي فترة دراستها في الجامعة دار حوار بين صديقاتها حول من فيهن ستتزوجني، وحسمت الحوار وقالت هي التي ستكون زوجتي، وصديقاتها يذكرنها إلى اليوم بتحقق كلمتها".

وردا على سؤال كيف تطورت العلاقة بينهما؟ قال: "تعرفت عليها وأحببت أخلاقها، وقبل الكلام معها في أي شيء توجهت لزيارة أهلها، ووقعت في حب والدتها وطريقة تربيتها، وزاد حبي لزوجتي بعد تعرفي على عائلتها، والجميل أنها لم تتغير بعد الزواج ولا تزال تحب نفس الأشياء الصغيرة التي كانت تحبها في السابق".