سخرية من حسن شاكوش بسبب لحن عالمي مسروق (فيديو)

تعرّض مطرب المهرجانات حسن شاكوش لموجة من السخرية اللاذعة والانتقادات الحادة بعدما نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من أغنيته الجديدة "غود مورننغ بيبي"، مستخدماً فيه لحن الأغنية الشهيرة "بيلا تشاو".





وقوبل الفيديو بسلسلة من التعليقات الساخرة من المطرب بسبب عدم إشارته إلى أن اللحن يخص الأغنية العالمية الشهيرة والتي غنّاها مطربون كثر أشاروا خلال غنائها إلى أنها مقتبسة من اللحن العالمي، فيما عبّر بعض متابعي شاكوش عن إعجابهم بالأغنية، لكنهم طالبوه بالتجديد.

ولم يكن حسن شاكوش أول مطرب عربي يقدّم نسخة خاصة به من "بيلا تشاو"، خاصة بعدما أعاد مسلسل "لا كاسا دي بابل" أو "البروفيسور" تقديم الأغنية لجمهور كبير تابع العمل، فحققت الأغنية شهرة واسعة في عامي 2017 و 2018.