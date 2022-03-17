محمد رمضان: لا أمتلك طيارة خاصة

نفى النجم محمد رمضان، امتلاكه لطائرة خاصة، فيما كشف أن الأماكن التي يُحيي فيها حفلاته الغنائية توفر له الطائرات الخاصة التي يشارك الجمهور بلقطات منها.
وخلال مقطع فيديو نشره الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قال محمد رمضان: "أنا لا أمتلك ولا أقود طائرة خاصة، بل ترسل لي البلدان التي أحيي فيها حفلاتي الغنائية طائرة خاصة كي تقلني من مصر وأعود على متنها".
وكانت جلسة محكمة النقض في جلستها للنظر بالطعن المقدم من الفنان محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الافتصادية، بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر قد تم رفضه.