شكران مرتجي تحقق حلمها وتصبح زوجة أيمن زيدان

بعد غياب أكثر من 20 عاماً، حقق الممثل السوري أيمن زيدان حلمين للممثلة السورية شكران مرتجى، والتي كانت قد شاركته سابقاً في مسلسل "جميل وهناء"، وأخذت فيه دور السكريتيرة "أمل" التي تساعد "جميل"، وتتمنى ان يطلق زوجته "هناء" ويتزوجها.



ويعودان سوياً هذا العام في مسلسل يحمل عنوان "الفرسان الثلاثة"، ويقدمان شخصيتي "أم عماد" و"أبو عماد"، وهما زوجان تحكمهما علاقة من النكد والخلافات الدائمة. ويعدّ هذا العمل الكوميدي الأول لـ شكران بعد فترة من القطيعة التامة للأعمال الكوميدية، وبهذا تكون حققت حلمها بالعودة لهذه المسلسلات.

