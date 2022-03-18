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الموت يفجع الفنان كاظم الساهر
فن وثقافة
2022-03-18 | 13:07
45,680 مشاهدة
أعلن الفنان كاظم الساهر، اليوم الجمعة، وفاة زوجته "عروبة الساهر".
وقال الساهر في تدوينة له، "السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله".
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