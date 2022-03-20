مطالبات بوقف مسلسل خليجي "يسيئ للمصريات" (فيديو)

أثار الإعلان الترويجي للمسلسل الخليجي "من شارع الهرم إلى"، الذي سيعرض على منصة "شاهد" خلال شهر رمضان 2022 غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.





تصدر هاشتاغ "وقف مسلسل من شارع الهرم إلى" قائمة الأكثر تداولا في موقع "تويتر"، وسط استياء ومطالبات من مصريين بوقف عرض هذا المسلسل، مؤكدين أنه يسيء لسمعة المصريات.



ويظهر الإعلان الدعائي للمسلسل الذي تم طرحه مؤخرا، إحدى الراقصات المصريات وهي تحاول إغواء رب أسرة خليجية، وبالتالي هدم هذه الأسرة