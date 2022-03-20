رحمة رياض تفوز بجائزة دولية

وشملت قائمة نجوم الوطن العربي المكرمين في حفل موريكس دور العديد من الأسماء من بينهم: العراقية رحمة رياض، وتيم حسن، ويعقوب الفرحان، فايز السعيد، ريد وان وغيرهم.وتألقت على السجادة الحمراء لحفل موريكس دور بدبي عدد من النجمات أبرزهن: نادين نسيب نجيم، أحلام، الإعلامية بوسي شلبي، أسما لمنور، بلقيس، ماجي بوغصن، وغيرهن.وأقيم حفل جوائز موريكس دور 2021 خلال سبتمبر الماضي، وتصدرت أخباره مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحصد الجوائز عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي.وفيما يلي أبرز جوائز موريكس دور لعام 2022أفضل ألبوم غنائي ونجمة العام الخليجيةأحلامأفضل فيلم خليجيعبد العزيز الشلاحيأفضل مخرجةنهلة الفهدجائزة تكريمية لممثل عربي متميزمحمود نصرأغنية العام العربيةالبنت القوية- وائل كفورينجمة عربية متميزة من المغربأسما لمنورممثلة العامنادين نسيب نجيم عن صالون زهرةمجمل مسيرة نجم خليجيفايز السعيدممثل العام الخليجييعقوب الفرحان عن رشاشممثل العام العربيتيم حسن عن "الهيبة – جبل"أفضل مسلسل عربيالهيبة جبلالأغنية الخليجية للعامرحمة رياض – الكوكبمسلسل العام الخليجيكف ودفوفممثلة العام الخليجيةهدى حسينأفضل مغنيحسين الجسمينجمة الغناء الخليجيةبلقيس