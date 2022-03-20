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رحمة رياض تفوز بجائزة دولية

فن وثقافة

2022-03-20 | 18:10
رحمة رياض تفوز بجائزة دولية
459 مشاهدة

أقيم حفل توزيع جوائز موريكس دور، لأول مرة في دبي، بحضور عدد كبير من نجمات الوطن العربي اللاتي تألقن في فساتين مختلفة الألوان والأذواق، وحصلت معظمهن على جوائز تقديرية عن أعمالهن، بينهن النجمة العراقية رحمة رياض.

وشملت قائمة نجوم الوطن العربي المكرمين في حفل موريكس دور العديد من الأسماء من بينهم: العراقية رحمة رياض، وتيم حسن، ويعقوب الفرحان، فايز السعيد، ريد وان وغيرهم.

وتألقت على السجادة الحمراء لحفل موريكس دور بدبي عدد من النجمات أبرزهن: نادين نسيب نجيم، أحلام، الإعلامية بوسي شلبي، أسما لمنور، بلقيس، ماجي بوغصن، وغيرهن.

وأقيم حفل جوائز موريكس دور 2021 خلال سبتمبر الماضي، وتصدرت أخباره مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحصد الجوائز عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي.

وفيما يلي أبرز جوائز موريكس دور لعام 2022

أفضل ألبوم غنائي ونجمة العام الخليجية
أحلام

أفضل فيلم خليجي
عبد العزيز الشلاحي

أفضل مخرجة
نهلة الفهد

جائزة تكريمية لممثل عربي متميز
محمود نصر

أغنية العام العربية
البنت القوية- وائل كفوري

نجمة عربية متميزة من المغرب
أسما لمنور

ممثلة العام
نادين نسيب نجيم عن صالون زهرة

مجمل مسيرة نجم خليجي
فايز السعيد

ممثل العام الخليجي
يعقوب الفرحان عن رشاش

ممثل العام العربي
تيم حسن عن "الهيبة – جبل"

أفضل مسلسل عربي
الهيبة جبل

الأغنية الخليجية للعام
رحمة رياض – الكوكب

مسلسل العام الخليجي
كف ودفوف

ممثلة العام الخليجية
هدى حسين

أفضل مغني
حسين الجسمي

نجمة الغناء الخليجية
بلقيس
 
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