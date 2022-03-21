لهذه الاسباب.. انفصال الفنان السوري معتصم النهار عن زوجته "لين برنجكجي"

وأكد برنامج "MBC تريندينغ" في حلقته التي أذيعت مساء الأحد، أن الطلاق وقع رسميا، وذلك بعد تداول العديد من الأنباء حول انفصالهما، ولكن تجاهل النهار وزوجته لهذه الأخبار جعل الجمهور يظن أنها شائعات كالتي انتشرت على مدار السنوات الماضية حول انفصالهما.وكانت لين برنجكجي قد حذفت الصور التي تجمعها بمعتصم النهار من على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ما أوحى للجمهور بأنها انفصلت عن النهار، لتعود لين من جديد وتنشر صورة تجمع بينها وبين معتصم وابنتهما ساندرا، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليها قائلة: "عائلتي"، لتنفي ما أثير حول طلاقهما.ولم يتحدث معتصم النهار ولا برنجكجي عن انفصالهما، متجاهلين كم الأخبار التي تحدثت عنهما، ومن المتوقع أن يفصح النهار عن خبر الطلاق قريبا، خاصة أنه قد صرح من قبل في أحد البرامج التليفزيونية، أن هناك العديد من الخلافات بينه وبين زوجته، وأنه لا يوجد توافق بينهما إلى حد كبير.