نادين نجيم تفوز بجائزة "أفضل ممثلة عربية" (فيديو)

حازت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بجائزة "أفضل ممثلة عربية"، لعام 2021 في حفل "الموريكس دور" بنسخته الدولية الأولى المقامة في اتلانتس دبي.



ونشرت نادين مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي للحظة تسلمها الجائزة, إنّها الجائزة رقم 8، لكنّها للمرة الأولى تفوز بجائزة "أفضل ممثلة عربية"، مضيفة أنّ "الفرحة فرحتان لتزامنها مع عيد الأم". واعتبرت أنّ هذه الجائزة وراءها سرّ متمثّل بولديها هافين وجيوفاني اللذين يحتضانها ويتفهما غيابها عن البيت أثناء التصوير، لافتة إلى أنّ هذه الجائزة لأجلهما وبسببهما، وقالت: "شكراً لكما لأنّكما في حياتي"، ووجهت تحيّة ومعايدة لجميع الأمّهات.