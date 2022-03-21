اجراءات لحل مشكلة الجدار الاثري في سامراء (صورة)

أعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم ، الاثنين، عن ايجاد حل لمشكلة مد أنبوب مجاري يمر بموقع اثري عباسي في حي المعتصم بمدينة سامراء.



وقال شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز, ان"الدائرة أوفدت مدير قسم التحريات الى مكان الموقع بعد حوار مستفيض مع المسوؤلين في قضاء سامراء توصل الى تغير مسار خط انبوب المجاري بعيدا عن الموقع الاثري الذي ظهر فية مؤخرا جدار اثري اثناء مد الانبوب مما اثار اهتمام اهالي القضاء".

واشار شلغم الى ان "المفتشية ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الجدار والمحافظة علية".