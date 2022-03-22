نهى نبيل تكشف جنس مولودها المنتظر (صور)

أقامت "الفاشونيستا" الكويتية نهى نبيل حفلًا للكشف عن جنس مولودها الرابع وسط محبيها وأصدقائها المقربين.



وشاركت نهى نبيل متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" العديد من مقاطع الفيديو والصور من حفل الكشف عن جنس جنينها في حديقة منزلها.

وظهرت نهى نبيل في إحدى الفيديوهات تتجهز لمعرفة جنس المولود متألِّقة بفستان باللونين الأزرق والوردي، حيث وقفت أمام البالونات محتضنةً بطنها بكلتا يديها لتفاجأ بالدخان والشرائط الزرقاء تتطاير فوقها ( وهو ما يعد دلالة على حملها بولد).

وتعد نهى نبيل إعلامية وشاعرة ومدونة كويتية من أصل مصري.



وتعتبر من الشخصيات البارزة في مجال التواصل الاجتماعي بالكويت، التحقت بالعمل الإعلامي منذ عام 1992.