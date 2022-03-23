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في 2021.. مبيعات الموسيقى العالمية تحقق رقما تاريخيا

فن وثقافة

2022-03-23 | 03:42
في 2021.. مبيعات الموسيقى العالمية تحقق رقما تاريخيا
المصدر:
ارم نيوز
171 مشاهدة

سجل سوق مبيعات الموسيقى العالمية نموًا بنسبة 18,5٪، حيث احتلت فرقة K-Pop الكورية BTS المرتبة الأولى مرة أخرى بين أفضل ”10 فنانين“ مبيعًا في العالم.

وبلغت مبيعات الموسيقى العالمية في العام 2021 ذروتها عند ما يقرب من 26 مليار دولار وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن Ifpi (الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية).

وقال تقرير لصحيفة ”لوفيغارو“ إن هذه الأرقام التي لم يسبق لها مثيل تجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 24 مليار دولار المسجل في عام 1999. وبين عام 2014 عندما كانت صناعة الموسيقى في أسوأ حالاتها واليوم تضاعف حجم مبيعات القطاع تقريبًا.

واستطاع السوق الاعتماد على ماكنات نقدية هائلة، مثل مجموعة K-Pop الكورية BTS التي لا تزال في قمة أفضل 10 فنانين مبيعًا في العالم، كما حدث في عام 2020، وكما هو الحال بالنسبة للفنانة الأمريكية تايلور سويفت التي احتفظت بالمركز الثاني.

بعد عدة سنوات من الغياب ظهرت المغنية الإنجليزية أديل التي صدر ألبومها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، وسجل لأوّل مرّة رقما هائلا في الترتيب. لقد احتلت المركز الثالث على منصة التتويج، قبل مغني الراب الكندي دريك، وإيد شيران، وذا ويكند، وبيلي إيليش، وجوستين بيبر.

كان نمو السوق مدفوعًا إلى حد كبير بإيرادات التوزيع التي ارتفعت بنسبة 22٪ لتصل إلى 12,3 مليار دولار.

منصات البث مثل Spotify و Deezer و Amazon Music و Apple Music يبلغ إجمالي عدد مستخدميها الآن 523 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، وبإضافة إيرادات التوزيع المدعوم بالإعلانات ارتفع إجمالي الإيرادات لهذا القطاع بما يقرب من 17 مليار دولار (+ 24٪). الآن يمثل التوزيع 65٪ من إجمالي عائدات الموسيقى العالمية.

في ما وراء ذلك ولأول مرة منذ 20 عامًا سجلت مبيعات الأقراص المدمجة وأقراص الفينيل زيادة بنسبة 16٪ وهي تدرّ الآن 5 مليارات دولار في المبيعات.

واستمر رواج تسجيلات الفينيل في العام الماضي حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 51,3٪، بعد نمو بنسبة 25,9٪ في عام 2020. على سبيل المثال، باعت فنانة مثل المغنية الإنجليزية أديل Adèle أكثر من 860 ألف اسطوانة.
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