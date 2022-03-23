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هند القحطاني تبكي "بحُرقة".. والسبب والدتها! (فيديو)

فن وثقافة

2022-03-23 | 03:47
هند القحطاني تبكي "بحُرقة".. والسبب والدتها! (فيديو)
727 مشاهدة

تصدرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ في الساعات الأخيرة، بسبب فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ تحدثت خلاله عن اشتياقها لوالدتها.

وبكت القحطاني خلال الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نغمات أغنية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجديدة ”بحبك يا أمي“.

وقالت هند القحطاني في الفيديو: "تذكرت أمي.. اشتقت لها.. إنتي عارفة يا أمي إني ما أقدر آجيكي“.

وعقبت القحطاني على كلمات أغنية شيرين التي تقول فيها ”ياللي ملامحك نفس ملامحي“ قائلا: ”فعلا.. ملامحي نفس ملامح أمي، أنا نسخة منها.. أنا الوحيدة في إخوتي إللي أشبه لها“.

وأضافت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي "ما زلت أحتفظ بالخاتم اللي أعطتهوني، الخاتم ذا احبه والله لو تعطوني الدنيا وما فيها ما استغني عنه ولا ابيعه ولا اهديه، ذا من امي الله ياخدني قبلها". 

ولم تكشف هند القحطاني أي تفاصيل عن ابتعادها عن أمها خلال الفيديو، ما جعل نشطاء التواصل الاجتماعي يتساءلون عن سبب عدم ذهابها لأمها، خاصة وأنها لم تتحدث عنها أبدا، ودائما ما تخفي أي تفاصيل تخصها.

وكانت القحطاني، قد تعرضت لانتقادات مؤخرا بسبب استعراضها لممتلكاتها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على ”سناب شات“، إذ عددت ممتلكاتها بطريقة استفزت الجمهور قائلة "قصر، ومرسيدس، وألماس بسعر بيت، ولسه باقي في الطريق روز رايز، إذا شافوا الروز رايز مدري شو بيصير فيهم، أكثر من مليوني ريال، والقادم أجمل". 

واعتبر الجمهور أسلوب القحطاني في الحديث مستفزا، وأنها ظهرت وكأنها قصدت إغاظة شخص معين دون ذكر اسمه، إضافة إلى عدم مراعاة الفقراء الذين لا يجدون مأوى.

وردت هند على هذه الانتقادات خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، قالت فيه موجهة حديثها لمن هاجموها ”هذا الخاتم يسواك يا متنمر ويا متنمرة، والله في سماه، لو تقعدين إلى أن تموتي، لو عشتي 100 سنة ماتقدرين تجيبي مثله، كل شيء أمتلكه يحاولون يقللون منه حتى السيارة". 

وتابعت "أنا وغيري من السيدات الخليجيات الثريات، يستنقصون من كل ما نمتلك، ويعيبون على أشكالنا، حبيبي يدي سودة يدي بيضة، أنا شينة أنا زينة ..عندي فلوس". 

وأكملت، "الفلوس أهم من الشكل، وأي واحدة مش حلوة معها فلوس لا تجمل حالها، لأنهم يتسابقون عليها دون أن تعذب نفسها". 
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