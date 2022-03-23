دموع "ديانا حداد" تنهمر على مسرح بابل (فيديو)

انهمرت دموع الفنانة ديانا حداد على مسرح بابل خلال إحيائها حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان بابل الثقافي في العراق.





وفي التفاصيل، تفاعلت ديانا مع مناسبة عيد الأم، وغنت رائعة الفنان العراقي (سعدون جابر) المهداة لجميع الأمهات "أم الوفا"، ولم تتمالك حداد نفسها بعدما تأثرت بالأغنية بشكل كبير، لتنهمر دموعها دون قصد، حيث ذكرتها الأغنية بوالدتها الراحلة التي انتقلت من هذا العالم عام 2011، بعد إصابتها بوعكة صحية.

وأثرت دموع برنسيسة الغناء العربي بجميع الحضور، الذين حاولوا التخفيف عنها وتقديم المواساة لها من خلال نثرهم لكلمات المحبة وتقديم التشجيع والدعم لها.

وبالعودة لأجواء الحفلة، شهدت المدينة التاريخية حضوراً جماهيرياً كبيراً، إذ تفاعلوا وغنوا مع حداد كل أغانيها، خاصة "إلى هنا"، كما شهد الحفل ولأول مرة تقديمها أغنيتها المنفردة الجديدة "سيد الحمقى"، التي طرحتها مؤخراً.



وتعتبر مشاركة ديانا في بابل هي الحضور الأول لها في العراق، رغم مسيرتها الطويلة والممتدة لسنوات، وقد أعربت عن سعادتها الكبيرة بالغناء أمام الجمهور العراقي لأول مرة خلال مشوارها الفني، وقالت: "أحسست نفسي في بلدي وبين جمهوري الذي لمست محبته الكبيرة، والترحيب والاستقبال الرائعين".



ونشرت ديانا، عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء الحفل، فيديو من أجواء الحفل، وعلقت عليه: "كانت حفلة ولا أروع في العراق الغالي، وأوعدكم بحفلات قادمة في بغداد وأربيل".



وكانت ديانا حداد قد أصدرت قبل عدة أسابيع أغنيتها الجديدة "سيد الحمقى"، التي قدمتها بطابع رومانسي يحمل الكثير من العتاب وهي من كلمات: محمد القاسمي، وألحان محمود أنور، وحصدت الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة حتى الآن.