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جثمان طليقة كاظم الساهر يوارى الثرى في السليمانية... وهذه وصيتها‎‎

فن وثقافة

2022-03-23 | 03:35
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جثمان طليقة كاظم الساهر يوارى الثرى في السليمانية... وهذه وصيتها‎‎

المصدر:
السومرية
2,910 مشاهدة

السليمانية... جثمان طليقة الفنان كاظم الساهر يوارى الثرى إلى مثواها الأخير بحضور عدد من الشخصيات المسؤولة.

شيعت محافظة السليمانية، جثمان طليقة الفنان كاظم الساهر التي توفيت مساء أمس إثر مضاعفات إصابتها بجلطة دماغية مفاجئة، بحضور عدد من الشخصيات المسؤولة في المحافظة.

في محافظة السليمانية، انطلق تشييع ونقل جثمان طليقة الفنان كاظم الساهر إلى مثواها الأخير، ، بحضور عدد من الشخصيات المسؤولة في المحافظة واخرى قريبة من الراحلة بضمنهم أولاد الساهر. 

وبعد انتهاء مراسيم التشييع، توجه المشيعون بجثمان الراحلة إلى مقبرة "بكرة جو" ليوارى الثرى، في المثوى الاخير.. ونعى قيصر الغناء العربي وفاة أم ولديه وسام وعمر، فيما ألغى حفلاته، في الولايات المتحدة،  وكندا، وقرر العودة إلى دبي، حيث تقيم كانت الراحلة.  

وتوفيت عروبة الساهر بعد إصابتها بجلطة دماغية مفاجئة بعد ان عادت مؤخرا إلى بغداد في زيارة عائلية، واثناء وجودها في العاصمة تدهورت حالتها الصحية ليتم نقلها لمستشفى فاروق قبل ثلاثة أيام لتلقي العلاج،، وكان من المقرر أن تخضع لعملية جراحية، ولكن عدم استقرار صحتها، حال دون ذلك وبالتالي توفيت لاحقا.    

وبحسب اقارب الراحلة عروبة الساهر فان الاخيرة تركت وصية بدفنها اينما تفارق الحياة وبناء على ذلك دفنت في السليمانية بعد تشييع جثمانها بحضور اقاربها ومسؤولين في حكومة الاقليم.   


ولدت عروبة هاشم رسن  في الستينيات من القرن الماضي في محافظة ينيوى وهي ابنة عم الساهر.. تزوجها في التاسعة عشر من عمره لينجب منها ولديه وسام وعمر. وفي عام 1996 انفصل عنها الساهر ولم يتزوج بعدها حتى الان. 
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