"رهف القحطاني" تكشف عدد زيجاتها (فيديو)

وقالت رهف، إنها تزوجت من قبل مرتين، الأولى عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما ثم انفصلت، وتزوجت مرة ثانية عقب زواجها الأول بثلاث سنوات حينما كان عمرها 20 عاماً فقط.

وأشارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي خلال حديثها الذي لا يتعدى بضع ثوان، إلى أن زواجها الأول والثاني كانا برغبتها ولم يرغمها أحد سواء من عائلتها أو خارجها على ذلك.جزء من حديث رهف القحطاني تداولته وتناقلته صفحات ”السوشيال ميديا“ المعنية بأخبار المشاهير، على نطاق واسع؛ ما أثار جدلا خاصة أن القحطاني التي قالت إنها تزوجت مرتين لم يتجاوز عمرها الـ24 عاماً.يشار إلى أنه قبل أيام وتحديدا في الـ14 من آذار مارس الجاري، كانت رهف القحطاني كشفت جانبا من حياتها الزوجية السابقة، قبل انفصالها عن زوجها، والتي أكدت فيها أنها ”لا تخجل من كونها مطلقة لأنها مطلقة على عفة وشرف“.وحينها اعتبرت القحطاني أن "أهل زوجها ندموا كثيرا لخسارتهم إياها بطلاقها"، مشددة على أنها "صانت زوجها حين كانت على ذمته"، لكنها لم تكشف عن أي زوج تتحدث الأول أو الثاني.أما عن طلاقها فأوضحت أنها "انفصلت عن زوجها وهي في سن صغيرة“ وهو ما يرجح حديثها عن زواجها الأول الذي قالت في فيديو لاحق إنها تزوجت للمرة الأولى حينما كان عمرها 17 عاماً فقط.وواصلت رهف القحطاني حديثها عن تفاصيل وأسباب الطلاق التي لم تحدده حينها أهو الأول أم الثاني "أن أقارب زوجها من النساء كن يدخلن المنزل دون استئذان، إذ يطرقن الباب مباشرة ويدخلن، لافتة إلى أنها رغم ذلك كانت تحرص على نظافة منزلها والاهتمام بمظهرها.وفي الفيديو وصفت "القحطاني" نفسها بـ"الزوجة الجيدة"، مشيرة إلى أنها تركت خلفها سمعة جيدة، فيما اعتبرت أن "المرأة الجيدة حظها سيئ في الزواج"، وأنها قدمت كل ما يمكنها، لكنها لم ”تجد الحظ ولا الرجل" بحسب قولها.وشددت المشهورة السعودية على أن "أهل زوجها لم يجدوا عليها زلة، دون أن تكشف إن كانوا سعوا لتطليقها، مبررة أن النساء عادة ما يبحثن عن أي تفصيل صغير ضد زوجة ابنهم".