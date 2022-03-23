حلا شيحة تحسم الجدل حول خلعها للحجاب

بعد الجدل الذي حصل في الايام الماضية حول موضوع خلع الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ الحجاب بسبب ظهورها في احد الافلام من دونه، حسمت الترك الجدل ونشرت صورة لها عبر خاصية الستوري، وهي مرتدية الحجاب، ما يعني ان المشهد المصور قديم للغاية قبل اتخاذها هذا القرار.





وقيل ان الصورة التي نشرتها لامها وهي تعايدها لم تظهر هي معها بل ابنتها وكانت حلا قد وجهت رسالة مؤثرة لامها كتبت فيها :"حبيبتي يا امي الحنان كله و العزوة و السند الجميل و الطيبة النادرة والحكمة والصبر علينا، عمرك ابدا ما اتعصبتي علينا ودايماً تحتوي وعمري ما خفت اتكلم معاكي و احكيلك دايماً جميلة حتي في زعلك ، متفهمة و لو كلمة مش عجباكي تكتفي برد محايد ، بتحبي الضحك و دمك خفيف، كرمك لما حد يزورك و استقبالك و روحك الجميلة .. ربنا يخليكي لينا و يسع قلبك دايماً".