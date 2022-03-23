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"إلهام شاهين" تتزعم لواء النساء في "تنظيم داعش".. فما القصة؟

فن وثقافة

2022-03-23 | 06:14
"إلهام شاهين" تتزعم لواء النساء في "تنظيم داعش".. فما القصة؟
المصدر:
زهرة الخليج
1,280 مشاهدة

تطل الفنانة المصرية إلهام شاهين بشخصية "أم جهاد"، في المسلسل الدرامي "بطلوع الروح"، الذي تخوض به غمار المنافسة الرمضانية هذا العام، والتي تبدأ بعد أيام.

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات صحافية، إن المسلسل يقدم رسالة مهمة للمشاهدين، حول خطورة التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تستهدف الأبرياء، وتضيف: "سأكون زعيمة (لواء الخنساء) أي زعيمة تنظيم داعش النسائية، وهي شخصية امرأة تعتبر نفسها مقاتلة، وهي قوية الشخصية وعنيفة وتنفذ ما تقول".


وعن موافقتها على تقديم الدور، تكشف شاهين: "منذ قرأت الدور، لم أتمكن من النوم بصورة طبيعية من شدة القلق، وقررت الموافقة على تقديمه، لعدة أسباب منها أهمية العمل والرسالة التي يقدمها، والتي نحاول فيه كشف زيف وكذب هذه التنظيمات الإرهابية، وأيضاً الشخصية تستفز إمكانياتي كممثلة".
 
وحول علاقتها بشخصية الفنانة منة شلبي ضمن أحداث المسلسل، تبين إلهام شاهين أن منة "تقدم شخصية (روح)، التي تصحو من النوم لتجد نفسها في مكان غريب عنها، وتكتشف أن زوجها استدرجها إلى أحد مواقع (تنظيم داعش)، لتنضم إلى (لواء الخنساء) النسائي رغماً عنها، وهناك تلتقي (أم جهاد)، التي تقود التنظيم وتتعامل معها بكل قسوة، لترغمها على الانضواء تحت كتيبة المقاتلات".

وتشرح إلهام شاهين أن "أم جهاد" ستتعاطف بداية مع "روح" كونها مصرية، إذ تعتقد أنها آتية بإرادتها للتطوع في "داعش"، لكنها ستكشف عن وجهها الحقيقي ما إن تعلم أن "روح" استُدرجت إلى هذا المكان، وأنه لم يكن خيارها الشخصي.
 
وتتقاطع شخصية "أم جهاد"، التي تقدمها إلهام شاهين أيضاً، مع شخصيتي "عمر" التي يؤديها الفنان أحمد السعدني، وشخصية "أكرم" التي يؤديها الفنان محمد حاتم. ويقول السعدني عن دور "عمر" إنه إنسان بسيط، كان متفوقاً في دراسته، فحصل بناء على ذلك على منحة دراسية في الجامعة الأميركية، وكان غريباً عن هذا المحيط، لكنه من الأساس شاب ملتزم، يُعجب بـ"روح" لكنه إعجاب من طرف واحد فقط منذ أيام الجامعة، وتدور الأحداث ليلتقيها مصادفة في معسكر "تنظيم داعش".

ويقول حاتم عن شخصية "أكرم"، إنه زوج "روح" الذي يستدرجها للتنظيم، ويكشف: "أكرم شخص مشتت، يحاول طوال الوقت تحقيق ذاته، ورغم أنه إنسان ناجح في عمله، لكنه غير راضٍ عن نفسه وغير سعيد بما حققه، ويختار طريقاً يصعب الرجوع منه". ويشير إلى أن "أكرم متزوج من روح، ويحبها ويحب ابنهما، وهم يعيشون معاً حياة طبيعية لكن يحصل ظرف ما يجعله يتخذ خيارات غريبة عنه، ونلمس لديه بعض الغموض ونكتشف سببه بعد الحلقة الأولى".
 
ومسلسل "بطلوع الروح"، من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذاب وديامان بوعبود وعادل كرم، وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكري.
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