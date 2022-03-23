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كاظم الساهر يقيم عزاء لطليقته في أمريكا وهذه حقيقة زيارته للعراق (صورة)

فن وثقافة

2022-03-23 | 06:44
كاظم الساهر يقيم عزاء لطليقته في أمريكا وهذه حقيقة زيارته للعراق (صورة)
2,550 مشاهدة

أقام الفنان العراقي، العراقي ​كاظم الساهر​ عزاء لطليقته ووالدة ابنيه الراحلة عروبة الساهر، في ولاية لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، حيث يتواجد هناك منذ فترة على خلفية إحيائه عدة حفلات ونشاطات فنية.

وكان الفنان العراقي كاظم الساهر، أعلن خبر وفاة زوجته السابقة السيدة عروبة الساهر، أم ولديه وسام وعمر، يوم الجمعة الموافق 18 مارس/آذار الجاري 2022. وكتب عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله.. الفاتحة".

وروجت بعض صفحات عشاق كاظم في العراق تصريحًا منسوبًا إلى محافظ السليمانية أكد فيه أن الساهر سيزور العراق الأسبوع الجاري لزيارة قبر (والدة أولاده) وسام وعمر الراحلة عروبة الساهر. لكن الفنان أو أي من المقربين له لم يؤكد أوينفي المعلومة حتى الآن.

كاظم الساهر يقيم عزاء طليقته في أمريكا:
ونشر المطرب كاظم الساهر، صورة له وهو يقبل العزاء في زوجته الأولى عروبة الساهر أم أولاده، وابنة عمه في قاعة ملحقة بأحد مساجد مدينة لوس أنجلوس في أمريكا، حيث يتواجد كاظم حاليا للتحضير لجولة موسيقية كان من المفترض أن تبدأ مطلع هذا الأسبوع وتضم بعض المدن الكندية، ولكن تم تأجيلها لموعد لم يعلن بعد حدادً على الفقيدة.


ونشر كاظم الساهر الصورة الأولى من العزاء على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلاً: "عزاء للمرحومة أم وسام في مسجد عمر الفاروق في لوس أنجلس".

وعقب إعلانه عن وفاة طليقته الأولى وأم أبنائه عروبة الساهر، كشف النجم العراقي كاظم الساهر، عن تأجيله لجميع حفلاته الفنية في أمريكا وكندا خلال الفترة المقبلة، وطالب الساهر الجمهور بالاحتفاظ بالتذاكر حتى يتم الإعلان عن موعد جديد أو استرداد قيمتها.

كما كشف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تأجيل حفلاته في الولايات المتحدة وكندا لموعد آخر، وذلك بسبب ظروف الوفاة.

زواج كاظم الساهر من عروبة الساهر:
وتزوج الفنان كاظم الساهر من ابنة عمه السيدة عروبة وكان عمره 19 عاما، وانفصل عنها بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما وسام وعمر.

وقد طلّق زوجته بعد أول خلاف بينهما، وتسبب في بكائها، وأنه وجد نفسه غير أمين عليها ولا يستحقها لأنه كان سببًا في دموعها.

ويلقب الجمهور زوجة كاظم الأولى بـ "أم وسام"، ولا يتم تداول اسمها "عروبة هاشم" كثيرا، وطوال الأعوام الماضية لم تظهر مع كاظم حتى جاء حفل زفاف ابنهما وسام، حيث التقطا الصور سويًا، بعد سنوات من معرفة الجمهور بها عبر صورة قديمة للزوجين.

وتشير المعلومات القليلة المتوافرة عن زوجة كاظم الساهر السابقة، إلى أن إقامتها كانت في دبي، بمنزل وفره كاظم الساهر لها ولنجليهما وسام وعمر.

وكان آخر ظهور للفنان كاظم الساهر مع طليقته عروبة الساهر، خلال احتفالهما بزفاف نجلهما الأصغر عمر منذ ثلاثة أعوام، وتحديدًا في شهر أغسطس لعام 2019.

وحياة كاظم الساهر العائلية بعيدة عن الأضواء، ويعرف تجنبه الدائم الكشف عنها، ونادرا ما يظهر برفقة أسرته.

الجدير ذكره أنه بعد وفاة زوجته السابقة، أعاد المتابعون تداول مقطع فيديو للفنان العراقي كاظم الساهر، وهو يتكلم عن علاقته بطليقته الراحلة، وأكد أنه نادم بسبب زواجه منها، وأنه يشعر بالذنب تجاهها.
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