هيفا وهبي تفوز بهذا اللقب.. وتتصدّر الترند (فيديو)

حصدت النجمة اللبنانية هيفا وهبي بجائزة "أيقونة الموضة"، في حفل إيمي غالا Emigala 2022، الذي أقيم في دبي.



وتسلمت هيفا وهبي الجائزة وقد بدى عليها التأثر بشكل كبير، وأهدتها لكل إمرأة، وقالت: "الهدية بهديا لكل امرأة، حبي شعرك، حبي جسمك، متل ما إنت حبي حالك".

وتصدّرت هيفا وهبي الترند على محركات البحث، ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث تداول الرواد مقاطع فيديو وصور من الحفل، وثقت إطلالتها الخاطفة للأنظار.

وظهرت هيفا وهبي بفستان باللون الأبيض، طويل، وبقصة مميزة عند الأكتاف، وصفها المتابعون بالإطلالة الفاخرة.