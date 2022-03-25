أدهم النابلسي يحصل على إجازة في أحكام تلاوة القرآن

حصل الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي، على إجازة في تلاوة القرآن الكريم، بعد ختم قراءته يوم الخميس، في أحد المساجد بالأردن.



وذكرت إذاعة "حسنى"الأردنية، عبر حسابها في تويتر، أن أدهم النابلسي "أنهى يوم الخميس، الإجازة في تلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، في مسجد أبو عيشة في العاصمة عمان".

كما تداول ناشطون آخرون، صورا للنابلسي، وهو يحمل درعا كُرم من خلالها بمناسبة حصوله على إجازة في تلاوة القرآن الكريم.