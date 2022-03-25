القبض على نجل مطربة سورية كبيرة بتهمة المخدرات

وقالت مصادر مطلعة، إن خالد نجل أصالة ضبط بحوزته كمية من المخدرات أثناء قدومه من الخارج تمهيدا لحضور حفل زفاف شقيقته شام الذهبي، وتم اقتياده إلى أحد أقسام الشرطة بشرق القاهرة وحرر محضر بالتفاصيل بناء على توجيهات مدير المباحث، ثم عرضه على النيابة المختصة لتولي التحقيق.وأضافت المصادر لموقع "القاهرة 24" أن نجل أصالة الكبير ألقي القبض عليه أثناء الدخول لمصر وبحوزته كمية من المخدرات جاء بها من إسبانيا ضمن تجهيزات الاحتفال بزفاف شقيقته.وحضرت المطربة الكبيرة أصالة إلى مقر النيابة متخفية وفي سرية تامة لعدم اكتشاف الأمر وبصحبة عدد كبير من المحامين لإنقاذ نجلها وسرعة التصرف، إلا أن جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات 4 أيام وتحويله للمحكمة المختصة لنظر أمر تجديد حبسه، التي أمرت بإخلاء سبيله بغرامة مالية.جدير بالذكر أن خالد الذهبي سبق أن تم القبض عليه قبل عامين وتم توجيه له تهمة القتل الخطأ، حيث قام بدهس أحد المارة بداسرة قسم التجمع مما أدى لوفاته على الفور، وتركه وفر هاربا، لكنه عاد بعدها وسلم نفسه للشرطة.وبعد فترة من حبسه قام أهل المجني عليه بالتنازل عن القضية والتصالح مع الفنانة أصال وابنها بعد دفع الدية، وعلى الفور قررت جنح القاهرة الجديدة بإنقضاء الدعوى الجنائية بعد تصالح الطرفين.