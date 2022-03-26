حفل زفاف "شام الذهبي" ابنة أصالة (صور)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور من حفل زفاف لشام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة.



ظهرت شام الذهبي، في الصور، مرتدية فستان الزفاف، أثناء خضوعها لجلسة تصوير مع زوجها أحمد هلال، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من الفنانين والأصدقاء المقربين والأسرتين.

وتفاعل الرواد بشكل كبير مع الصور حيث تداولوها عبر صفحاتهم الخاصة وعبروا عن مدى إعجابهم بإطلالة شام كما وتمنوا لها السعادة مع زوجها في حياتها الجديدة.