نانسي عجرم تسحر الجمهور بإطلالتها الأخيرة وتتصدر في مواقع التواصل (صور)

نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ صورة حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أطلت فيها من حفلها في ​أبو ظبي​.





وخطفت نانسي أنظار المتابعين بإطلالتها الساحرة حيث أطلت بفستان أسود ممزوج بخطوط ذهبية أظهر شياكتها وذوقها الرفيع بإختيار إطلالتها.

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع إطلالة نانسي هذه، مؤكدين أن كل ما ترتديه يليق بها.

وكانت نانسي قد طرحت كليب أغنيتها الجديدة "ما تعتذر"، عبر قناتها الخاصة على يوتيوب.

ويحكي الكليب قصة خيانة زوج نانسي عجرم لها، والذي لعب دوره الممثل اللبناني رودني حداد، والذي ترفض أن تسامحه بعد غلطته.

الأغنية كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع موسيقي باسم رزق والفيديو كليب من إخراج المخرج سمير سيرياني.