فنانون مغتربون عراقيون يحضرون مهرجان الواسطي للفنون التشكيلية‎‎

اقام عدد من الفنانين التشكيليين والرسامين معرضا فنيا بحضور مسؤولين معنيين وهواة للثقافة والفنون على ارض وزارة الثقافة , وزين المعرض جدرانه بلوحات ومنحوتات وزخارف متميزة.

خمسون عاماً ولا يزال مهرجان الواسطي للفنون التشكيلية علامة فارقة في المشهد الثقافي العراقي ، هذا المهرجان الذي تمت تسميته نسبة للفنان يحيى بن محمود الواسطي أشهر الرسامين العرب في العصر العباسي، انطلقت اليوم دورته الرابعة عشرة في القاعات الكبرى لدائرة الفنون بوزارة الثقافة.

وشارك فنانون عراقيون مغتربون بهذا المعرض بلوحات متميزة مزجت بين الثقافة المحلية وثقافة البلد الذي قضوا سنوات فيه.

وضم المعرض اربع قاعات تخللتها لوحات ومنحوتات وزخارف زينت جدرانها..فيما سيستمر لثلاثة ايام بدعوة مفتوحة لكل الراغبين والمحبين للفن والثقافة.